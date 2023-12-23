Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pimpin Penerimaan Pengamanan Freeport, Jenderal Kopassus Ini Ingatkan Ancaman KKB

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |08:01 WIB
Pimpin Penerimaan Pengamanan Freeport, Jenderal Kopassus Ini Ingatkan Ancaman KKB
Danrem 174/ATW Brigjen Agus Widodo/TNI AD
TIMIKA - Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap Brigjen TNI Agus Widodo, memimpin upacara serah terima Satgas Pengamanan Obvitnas PT. Freeport Indonesia dari Yonif E 631/ATG kepada Satgas Pam Obvitnas yang baru Yonif 116/Garda Samudra, di Lapangan Upacara Makodim 1710/Mimika Jl. Agimuga Mile 32 Distrik Kuala Kencana, Papua.

Jenderal Kopassus ini mengucapkan selamat datang kepada Satgas Yonif 116/Garda Samudra untuk melaksanakan tugas sebagai Satgas Pengamanan Obvitnas PT. Freeport Indonesia serta mengajak untuk mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini masih diberikan kesehatan serta kekuatan.

"Perlu diketahui bersama bahwa sampai saat ini situasi di wilayah Papua masih terjadi gangguan keamanan hingga jatuhnya karban jiwa serta kerusakan infrastruktur di beberapa daerah di wilayah Papua. Untuk itu kepada satgas yang baru harus selalu waspada dan menerapkan seluruh materi serta ilmu yang didapat selama pelaksanaan tugas di wilayah Papua,”ujar Agus Sabtu (23/12/2023).

“Perlu saya ingatkan kalian akan melaksanakan tugas yang berbeda, karena kalian akan melaksanakan penugasan dengan rekan-rekan TNI Polri serta elemen yang lain, untuk itu jaga solidaritas serta soliditas," lanjut Agus.

Lebih lanjut dia menyampaikan beberapa atensi yang harus dipedomi dan dilaksanakan selama melaksanakan tugas di wilayah Papua yaitu agar selalu awali dengan doa dalam setiap pelaksanaan tugas, selalu waspada dalam setiap pergerakan serta dimanapun berada, selalu baca perkembangan situasi yang ada.

