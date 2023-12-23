Libur Nataru, Wapres Maruf Ingatkan Pengguna Jalan Utamakan Keselamatan

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengingatkan pemudik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) agar keselamatan berlalu lintas di jalan harus senantiasa menjadi prioritas.

“Seperti kita ketahui bahwa kalau Nataru atau hari raya Idul Fitri itu banyak orang mudik. Oleh karena itu, saya ingatkan supaya hati-hati di jalan, biasanya banyak terjadi kecelakaan, karena lelah dan ngantuk, (atau) ingin cepat-cepat sampai,” ujar Wapres dalam keterangan, dikutip Sabtu (23/12/2023).

Selain terus berhati-hati dalam berkendara, Wapres juga mengingatkan para pengendara untuk segera beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah dan ngantuk.

“Saya ingatkan supaya jalan sewajarnya dan jangan sampai ngantuk. Kalau perlu istirahat dan di tempat istirahat, sholat dulu ya jangan lupa, kan sekarang ada masjid, di semua rest area ada masjid,” imbau Wapres.

“Sekarang saja saya meresmikan empat masjid, (selain bisa) untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk ibadah," lanjutnya.

Lebih jauh, pada kesempatan ini, Wapres juga menekankan pentingnya mempersiapkan kendaraan dengan baik sebelum melakukan perjalanan.