Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Libur Nataru, Wapres Maruf Ingatkan Pengguna Jalan Utamakan Keselamatan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |08:27 WIB
Libur Nataru, Wapres Maruf Ingatkan Pengguna Jalan Utamakan Keselamatan
Wapres Maruf Amin Ingatkan Keselamatan saat Libur Nataru
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengingatkan pemudik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) agar keselamatan berlalu lintas di jalan harus senantiasa menjadi prioritas.

“Seperti kita ketahui bahwa kalau Nataru atau hari raya Idul Fitri itu banyak orang mudik. Oleh karena itu, saya ingatkan supaya hati-hati di jalan, biasanya banyak terjadi kecelakaan, karena lelah dan ngantuk, (atau) ingin cepat-cepat sampai,” ujar Wapres dalam keterangan, dikutip Sabtu (23/12/2023).

Selain terus berhati-hati dalam berkendara, Wapres juga mengingatkan para pengendara untuk segera beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah dan ngantuk.

“Saya ingatkan supaya jalan sewajarnya dan jangan sampai ngantuk. Kalau perlu istirahat dan di tempat istirahat, sholat dulu ya jangan lupa, kan sekarang ada masjid, di semua rest area ada masjid,” imbau Wapres.

“Sekarang saja saya meresmikan empat masjid, (selain bisa) untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk ibadah," lanjutnya.

Lebih jauh, pada kesempatan ini, Wapres juga menekankan pentingnya mempersiapkan kendaraan dengan baik sebelum melakukan perjalanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192275/lalu_lintas-MTa6_large.jpg
Arus Balik Libur Natal, 168 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168302/tol-ak01_large.jpg
Libur Panjang Usai, Ribuan Kendaraan Mulai Kembali ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168284/ragunan-3ZCy_large.jpg
Akhir Pekan, Lebih dari 10 Ribu Warga Wisata ke Ragunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168231/kecelakaan-vtXW_large.jpg
Libur Maulid Nabi, 92 Ribu Kendaraan Menuju Wilayah Timur Trans Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3167990/tol_cikatama-HpM2_large.jpg
Libur Maulid Nabi, 50 Ribu Kendaraan Menuju Timur Trans Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167940/libur_maulid_nabi-PFlw_large.jpg
Libur Maulid Nabi, 184 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement