Gibran Disebut Gunakan 3 Mic, Roy Suryo: Debat Selanjutnya Semuanya 1 Mic dan Tanpa Model Headset!

JAKARTA – Tiga Calon Wakil Presiden (Cawapres) telah beradu gagasan, di acara debat perdana Cawapres yang dilangsungkan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Jumat 22 Desember 2023, pada pukul 19.00 WIB.

Namun demikian, debat tadi malam mendapat kritikan oleh Pengamat Telematika Roy Suryo yang menyebut Cawapres Gibran Rakabuming Raka menggunakan 3 mic sekaligus yakni Clip-on, Hand-held dan Head-set.

“He-3x ada yg komplain, katanya semua pakai 3 Mic ...? Silakan cermati Jam-Menit Twit saya tsb (20.03) Artinya saat sesi 1 (Baca Visi-Misi) masih spt itu, terus ada break & sesi 2 dst baru Gus Imin pakai,”tulis Roy Suryo dalam akun media sosialnya X/Twitter, dikutip, Sabtu (23/12/2023).

Adapun alasan Roy Suryo mengusulkan hal tersebut karena untuk mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. “Next sebaiknya semua 1 Mic saja & tanpa model Headset AMBYAR,” ujar Roy Suryo.

Sekadar diketahui, tema yang diangkat pada debat Cawapres malam tadi menyangkut bidang ekonomi, meliputi ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan.

(Fahmi Firdaus )