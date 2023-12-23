Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Disebut Gunakan 3 Mic, Roy Suryo: Debat Selanjutnya Semuanya 1 Mic dan Tanpa Model Headset!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |08:47 WIB
Gibran Disebut Gunakan 3 Mic, Roy Suryo: Debat Selanjutnya Semuanya 1 Mic dan Tanpa Model Headset!
Gibran Disebut Gunakan 3 Mic/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA – Tiga Calon Wakil Presiden (Cawapres) telah beradu gagasan, di acara debat perdana Cawapres yang dilangsungkan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Jumat 22 Desember 2023, pada pukul 19.00 WIB.

Namun demikian, debat tadi malam mendapat kritikan oleh Pengamat Telematika Roy Suryo yang menyebut Cawapres Gibran Rakabuming Raka menggunakan 3 mic sekaligus yakni Clip-on, Hand-held dan Head-set.

“He-3x ada yg komplain, katanya semua pakai 3 Mic ...? Silakan cermati Jam-Menit Twit saya tsb (20.03) Artinya saat sesi 1 (Baca Visi-Misi) masih spt itu, terus ada break & sesi 2 dst baru Gus Imin pakai,”tulis Roy Suryo dalam akun media sosialnya X/Twitter, dikutip, Sabtu (23/12/2023).

Adapun alasan Roy Suryo mengusulkan hal tersebut karena untuk mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. “Next sebaiknya semua 1 Mic saja & tanpa model Headset AMBYAR,” ujar Roy Suryo.

Sekadar diketahui, tema yang diangkat pada debat Cawapres malam tadi menyangkut bidang ekonomi, meliputi ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement