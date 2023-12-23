Polling iNews TV: Mahfud MD Paling Bagus Menjawab saat Debat, Gibran Posisi Buncit

JAKARTA – Tiga Calon Wakil Presiden (Cawapres) telah beradu gagasan, di acara debat perdana Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Jumat (22/12/2023) malam.

Adapun, tema yang diangkat pada debat Cawapres malam tadi adalah bidang ekonomi yang meliputi ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan.

Setelah debat Cawapres, iNews TV menggelar polling siapa Cawapres yang paling bagus menjawab dalam debat semalam.

Hasilnya, sebanyak 59 persen responden menyebut Mahfud MD adalah Cawapres yang menjawab paling baik. Diikuti oleh Cawapres Muhaimin Iskadar yang mendapat 29 persen. Sedangkan Cawapres Rakabuming Raka berada pada posisi buncit dengan 13 persen.

Sekadar diketahui, Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD menyoroti disrupsi ekonomi digital yang tidak bisa dihindari saat debat semalam. Salah satunya adanya kasus pinjaman online (pinjol) yang saat ini marak.

“Menurut saya digital atau ekonomi digital ini tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, ya kita tidak bisa menolaknya tetapi harus berhati-hati karena terjadi disrupsi yang luar biasa dalam perkembangan digital ini,” kata Mahfud.