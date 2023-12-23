Debat Cawapres 2024, TPN: Mahfud MD Juara, Gibran Menghafal dan Tidak Nyambung!

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Iwan Setiawan menyoroti debat calon wakil presiden yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023) malam.

Iwan memberi penilaian terhadap penampilan ketiga cawapres tersebut. Menurutnya, dalam debat tersebut Mahfud MD tampil lebih baik dan unggul dari kedua lawan debatnya terutama terkait kontekstual dalam pemaparan visi dan program kerjanya.

"Kita bisa menilai secara objektif bahwa cara Prof Mahfud MD menyampaikan visi-misi dan program kerja sangat luar biasa. Pak Mahfud memaparkan materi debatnya dengan apik dan efektif serta kontekstual. Soal penegakan hukum adalah kunci perbaikan ekonomi bangsa," ujar Iwan Setiawan, Sabtu (23/12/2023).

Dikatakan Iwan, Mahfud yang juga Menko Polhukam tersebut memberikan pemaparan materi, respon dan bertanya dengan sangat elegan. Bahkan, kontrol waktunya sangat terjaga. "Jadi secara strategi komunikasinya sangat baik," jelasnya.

Sementara itu, Gibran terlihat sangat normatif dalam memaparkan materi debat, bahkan terlihat seperti hafalan, terlihat dari merespons pertanyaan yang kadang tidak nyambung.

Oleh karena itu, dia memberikan penilaian kepada dua lawan debat Mahfud MD. Menurutnya, cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka terlihat emosional.

"Kita bisa melihat bahwa Gibran terlihat kadang emosional mungkin karena masih dara muda. Cuma untuk memimpin negara ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak bisa mengontrol emosi. Bahkan Gibran juga terlihat seperti angkuh dan sombong dalam berdebat. Jadi secara etika juga kurang," ucapnya.

Selain itu, dalam pemaparan visi misinya Gibran terlihat seperti orang yang menghafal dan terlihat berupaya mengingat hafalannya.

"Gibran dari raut wajah terlihat seperti orang yang menghafal, tidak murni dari hasil olah pikir dirinya. Begitupun dengan Cak Imin terlihat normatif bahkan banyak blundernya. Intinya Cak Imin juara tiga malam ini," tandasnya.