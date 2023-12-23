Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Tanya Isu di Luar Tema, Ketua TPN: Nanti Kita Bahas soal Carbon Capture

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |10:14 WIB
Gibran Tanya Isu di Luar Tema, Ketua TPN: Nanti Kita Bahas soal <i>Carbon Capture</i>
Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka melontarkan pertanyaan dalam debat terkait regulasi carbon capture and storage kepada calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD. Meski isu tersebut di luar tema debat cawapres, Mahfud MD tetap menjawab pertanyaan tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengatakan, carbon capture and storage masuk ke dalam isu lingkungan. Tema tersebut telah disiapkan pada debat ke-4 pada 21 Januari 2024.

Dirinya cukup senang apa yang disampaikan Mahfud dalam debat malam ini, karena tidak menyampaikan apa yang di luar konteks.

"Pak Mahfud itu orang yang sangat disiplin sekali, yang carbon capture itu adalah pertanyaan itu sesi 4, bukan sekarang, itu bagian dari lingkungan gitu. Kalau Pak Mahfud, itu orang yang sangat disiplin. Loh kok carbon capture sekarang? Nanti dong pertanyaan itu. Jadi, nanti kita bahas soal carbon capture," kata Arsjad, usai debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat 22 Desember 2023).

Selain itu, dia juga optimis pertumbuhan ekonomi di Indonesia naik tujuh persen setiap tahunnya yang akan diwujudkan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Saya rasa baik sekali apa yang dilakukan dan Pak Mahfud sudah menjelaskan dengan baik apa yang dilakukan. dan pak Mahfud sudah menjelaskan dengan sebaiknya dan tadi utamanya ekonomi itu kita punya optimisme, bisa menaikkan tujuh persen pertumbuhannya dan kami yakin itu semuanya," kata Arsjad.

Halaman:
1 2
      
