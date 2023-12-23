Mahfud MD Tampilkan Hukum Sebagai Panduan untuk Ekonomi Tumbuh

JAKARTA - Direktur Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Andi Widjajanto mengatakan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 Mahfud MD telah menampilkan hukum sebagai panduan untuk ekonomi tumbuh.

Andi mengatakan hal ini usai menghadiri debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat 22 Desember 2023.

“Visi pertama adalah memberikan optimisme bahwa Indonesia bisa tumbuh 7 persen, masalah-masalah yang sekarang menghambat kita tadi Pak Mahfud katakan bisa diselesaikan kalau kita fokus untuk mengatasi inefisiensi kita fokus untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, yang ditampilkan tadi oleh Pak Mahfud adalah menjadikan hukum sebagai panduan untuk memastikan ekonomi kita tumbuh,” ungkap Andi dalam keterangannya.

Selain itu, Andi pun mengatakan jika Mahfud MD juga menawarkan sebanyak 21 program unggulan yang konkret di Pilpres 2024 kali ini.

Di mana, program ini akan membutuhkan anggaran senilai Rp2.500 triliun untuk lima tahun ke depan.

“Kami tadi mencatat bahwa Pak Mahfud juga menawarkan 21 program unggulan konkret yang akan membutuhkan anggaran Rp2.500 triliun untuk 5 tahun ke depan,” kata Andi.