Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Tampilkan Hukum Sebagai Panduan untuk Ekonomi Tumbuh

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |10:24 WIB
Mahfud MD Tampilkan Hukum Sebagai Panduan untuk Ekonomi Tumbuh
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Direktur Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Andi Widjajanto mengatakan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 Mahfud MD telah menampilkan hukum sebagai panduan untuk ekonomi tumbuh.

Andi mengatakan hal ini usai menghadiri debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat 22 Desember 2023.

“Visi pertama adalah memberikan optimisme bahwa Indonesia bisa tumbuh 7 persen, masalah-masalah yang sekarang menghambat kita tadi Pak Mahfud katakan bisa diselesaikan kalau kita fokus untuk mengatasi inefisiensi kita fokus untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, yang ditampilkan tadi oleh Pak Mahfud adalah menjadikan hukum sebagai panduan untuk memastikan ekonomi kita tumbuh,” ungkap Andi dalam keterangannya.

Selain itu, Andi pun mengatakan jika Mahfud MD juga menawarkan sebanyak 21 program unggulan yang konkret di Pilpres 2024 kali ini.

Di mana, program ini akan membutuhkan anggaran senilai Rp2.500 triliun untuk lima tahun ke depan.

“Kami tadi mencatat bahwa Pak Mahfud juga menawarkan 21 program unggulan konkret yang akan membutuhkan anggaran Rp2.500 triliun untuk 5 tahun ke depan,” kata Andi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement