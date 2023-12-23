Alam Ganjar: Prof Mahfud Sudah Seganteng Itu Enggak Ada yang Ngomongin Loh

JAKARTA - Putra Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar menyoroti penampilan dari calon wakil presiden Mahfud MD yang menggunakan pakaian adat saat prosesi debat. Alam pun memuji penampilan dari Mahfud MD itu.

“Kita enggak ada yang bicara kostum Pak Mahfud ini loh, Prof Mahfud seganteng itu loh. Sudah seganteng itu enggak ada yang ngomong loh,” kata Alam di kantor Relawan TKRPP, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Selain memuji penampilan Mahfud, Alam juga menyoroti topi yang dikenakan sang ayah saat hadir di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Ia menilai, topi yang dikenakan Ganjar itu keren.

“Yang jelas sih baju terakhirnya Pak Mahfud, tapi yang paling bagus sebenarnya, yang paling kena spotlight topinya bapak sih. Topinya bapak itu keren,” jelasnya.

Sebelumnya, Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut Nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadiri debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

Dari pantauan MPI di lapangan, Ganjar dan Mahfud tiba sekitar pukul 18.50 WIB. Terpantau, Ganjar turut didampingi sang istri, Siti Atikoh. Sementara Mahfud, turut didampingi sang istri, Zaizatun Nihayati.

Terpantau, Ganjar mengenakan pakaian suku adat Rote Nusa Tenggara Timur (NTT) sedangkan Mahfud mengenakan pakian adat Madura.

Ganjar dan Mahfud tiba di JCC dengan mobil yang berbeda. Ganjar satu mobil bersama istrinya Siti Atikoh, dan Mahfud bersama istrinya Zaitun Nihayati.