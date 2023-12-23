Ganjar-Mahfud Komitmen Tingkatkan Infrastruktur Internet Cepat

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, berkomitmen meningkatkan akses internet cepat di Indonesia. Hal tersebut guna mendukung perkembangan ekonomi digital.

"Pengembangan infrastruktur digital harus memadai. Yang paling dasar adalah internet cepat tentunya. Kemudian sistem dan jaringan yang baik untuk menunjang transaksi perdagangan (e-commerce)," kata Chico dikutip Sabtu (23/12/2023).

Chico menyebut ekonomi digital saat ini belum begitu berkembang di Indonesia. Padahal ekonomi digital mampu mengubah cara bisnis beroperasi dan menciptakan peluang baru.

"Potensi ekonomi digital di Indonesia belum dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mewujudkan kemajuan dan perkembangan ekonomi digital di Indonesia," katanya.

Dia mengatakan, ekonomi digital merupakan salah satu pendorong muncul inovasi baru, yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, lewat ekonomi digital kata Chico bisa mengubah cara konsumen berperilaku dan memberi mereka lebih banyak pilihan.

Chico menambahkan, integrasi mata kuliah digital menjadi hal yang esensial dalam kurikulum pendidikan, mengingat peran teknologi digital yang semakin meresap dalam berbagai aspek kehidupan.