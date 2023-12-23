Dukung Ganjar-Mahfud, Atlet Disabilitas Curhat di Depan Siti Atikoh

JAKARTA - Penyandang disabilitas memberikan dukungannya untuk pasangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar-Mahfud.

Demikian diutarakan Maria Goreti salah satu atlet disabilitas berprestasi di Indonesia. Dirinya berharap mendapatkan kehidupan yang lebih makmur.

"Terima kasih untuk Pak Ganjar dan Prof Mahfud, pasti terpilih jadi presiden agar disabilitas semakin makmur dan jaya," ucap Maria Goreti di hadapan Siti Atikoh setelah melaksanakan jalan sehat di Jakarta Pusat, Sabtu (23/12/2023).

Kemakmuran dan kejayaan dalam hidup adalah dambaan setiap manusia. Namun, dengan keterbatasan, terkadang penyandang disabilitas sering dilupakan hingga tidak mendapat kesejahteraan dalam hidup.

Oleh karena itu, untuk kehidupan disabilitas yang lebih baik, Maria memilih calon presiden yang turut berpihak pada penyandang disabilitas.

Maria Goreti bercerita jika dirinya telah melewati kehidupan yang berliku sebagai penyandang disabilitas. Mulai dari masa terpuruk hingga akhirnya berjaya menjadi atlet yang berhasil banggakan negara Indonesia. Diketahui, kaki kanan Maria harus diamputasi setelah mengalami kecelakaan.

"Dulu saya dari kecelakaan terus saya berjuang untuk menghadapi hidup dari traumanya. Terus saya berjuang. Karena dulu saya dari disabilitas, saya belum percaya diri, belum menerima keadaan seperti ini," ucap Maria.

"Singkat cerita saya bisa terima keadaan ini karena saya di olahraga. Tapi prosesnya tidak instan, perjuangannya itu prosesnya sangat lama," imbuhnya.