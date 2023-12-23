Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Ganjar-Mahfud, Atlet Disabilitas Curhat di Depan Siti Atikoh

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |14:13 WIB
Dukung Ganjar-Mahfud, Atlet Disabilitas Curhat di Depan Siti Atikoh
Atlet Disabilitas Dukung Ganjar-Mahfud/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Penyandang disabilitas memberikan dukungannya untuk pasangan calon presiden nomor urut 3, Ganjar-Mahfud.

Demikian diutarakan Maria Goreti salah satu atlet disabilitas berprestasi di Indonesia. Dirinya berharap mendapatkan kehidupan yang lebih makmur.

"Terima kasih untuk Pak Ganjar dan Prof Mahfud, pasti terpilih jadi presiden agar disabilitas semakin makmur dan jaya," ucap Maria Goreti di hadapan Siti Atikoh setelah melaksanakan jalan sehat di Jakarta Pusat, Sabtu (23/12/2023).

Kemakmuran dan kejayaan dalam hidup adalah dambaan setiap manusia. Namun, dengan keterbatasan, terkadang penyandang disabilitas sering dilupakan hingga tidak mendapat kesejahteraan dalam hidup.

Oleh karena itu, untuk kehidupan disabilitas yang lebih baik, Maria memilih calon presiden yang turut berpihak pada penyandang disabilitas.

Maria Goreti bercerita jika dirinya telah melewati kehidupan yang berliku sebagai penyandang disabilitas. Mulai dari masa terpuruk hingga akhirnya berjaya menjadi atlet yang berhasil banggakan negara Indonesia. Diketahui, kaki kanan Maria harus diamputasi setelah mengalami kecelakaan.

"Dulu saya dari kecelakaan terus saya berjuang untuk menghadapi hidup dari traumanya. Terus saya berjuang. Karena dulu saya dari disabilitas, saya belum percaya diri, belum menerima keadaan seperti ini," ucap Maria.

"Singkat cerita saya bisa terima keadaan ini karena saya di olahraga. Tapi prosesnya tidak instan, perjuangannya itu prosesnya sangat lama," imbuhnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement