NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Sebut Mahfud Lebih Menguasai Debat Cawapres karena Pengalaman

Edgar Ibrania Nicolas , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |14:40 WIB
Relawan Sebut Mahfud Lebih Menguasai Debat Cawapres karena Pengalaman
Ganjar Dinilai Lebih Kuasai Debat Cawapres
JAKARTA - Debat Calon Wakil Presiden 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin menegaskan kualitas dan kesiapan mereka mendampingi calon presiden masing-masing.

"Mahfud terlihat menguasai karena lebih berpengalaman dan memiliki data, sementara Mas Gibran juga dapat menguasai panggung dan mengimbangi Cak Imin" ujar Sekretaris Relawan Bersama Ganjar-Mahfud (Bergema), Achmad Yakub saat diskusi dan nonton bareng debat Cawapres 2024 di Karang Tengah, Kota Tangerang.

Menurutnya, debat cawapres pertama fokus membahas bidang ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Lebih lanjut dia mengatakan, Ganjar-Mahfud adalah Dwi Tunggal yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat yang berkualitas.

"Pasangan Ganjar Mahfud akan mengakselerasi terbentuknya industri komprehensif dari hulu -hilir, adanya ekosistem invention dan produktif yang diikuti dengan kepastian hukum dan pemberantasan korupsi sehingga cita-cita harga terjangkau, kerja mudah dan hidup berkah dapat terealisasi," tutup Yakub.

Sementara itu, Akademisi Universitas Paramadina Herdi Sahrasad menambahkan, debat menjadi pendidikan politik untuk bangsa karena menampilkan pertandingan gagasan dan pemikiran untuk mengatasi masalah kebangsaan dan kenegaraan yang mendera rakyat.

"Pendidikan politik penting karena dalam perdebatan gagasan dan pemikiran yang berkualitas biasanya memercikkan solusi yang menyentuh hati dan sukma masyarakat," ujar Herdi.

Dia meyakini, melalui Pemilu 2024 dapat menentukan pilihan dari penampilan debat tersebut untuk masa depan bangsa.

"Tentu nanti siapapun pemenangnya, rakyat tidak berhenti pada hari pencoblosan saja, tetapi harus ikut serta mengawasi hasil pemilu dan kerja yang menang setelah pemilu," kata Herdi.

Lebih lanjut dia mengatakan, pengawasan penting sebagai kontrol sosial dan kontrol demokratis dari masyarakat madani agar pemerintah mendatang tidak menyimpang.

Telusuri berita news lainnya
