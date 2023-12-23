Sambangi Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, HT: Partai Perindo Berjuang untuk Rakyat Kecil

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo/MNC Media

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan bahwa Partai Perindo berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil.

Demikian diutarakan HT saat mengunjungi bazar murah dan cek kesehatan gratis di Pasar Tasik Cideng, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

"Saya ingin menegaskan Partai Perindo berjuang untuk rakyat kecil karena kita tahu masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan," kata HT, Sabtu (23/12/2023).

HT mengatakan, diperlukan adanya percepatan roda perekonomian untuk mendorong kesejahteraan masyarakat agar bisa mandiri. Itu juga selaras dengan visi Indonesia sebagai negara yang maju.

"Jadi saya ingin menggarisbawahi itu, bahwa Partai Perindo berjuang untuk kesejahteraan masyarakat," tutup HT.

Dalam kesempatan yang sama Caleg DPRD Partai Perindo Dapil 1 Jakarta Pusat, Suripto mengatakan, rangkaian kegiatan bazar murah dan cek kesehatan gratis dilakukan untuk mempererat kedekatan Partai Perindo kepada masyarakat setempat.

"Kita mau berbagi dengan warga setempat. Kita rutin ya biar lebih deket kepada masyarakat. Merasakan kehadirannya Partai Perindo," kata Suripto kepada wartawan di lokasi.

Suripto menambahkan, kegiatan tebus bazar murah tersebut hanya untuk pembelian minyak goreng 1 liter. Warga cukup membayar dengan harga Rp5 ribu untuk mendapatkan paket murah tersebut.