Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambangi Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, HT: Partai Perindo Berjuang untuk Rakyat Kecil

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |14:52 WIB
Sambangi Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, HT: Partai Perindo Berjuang untuk Rakyat Kecil
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo/MNC Media
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan bahwa Partai Perindo berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil.

Demikian diutarakan HT saat mengunjungi bazar murah dan cek kesehatan gratis di Pasar Tasik Cideng, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

"Saya ingin menegaskan Partai Perindo berjuang untuk rakyat kecil karena kita tahu masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan," kata HT, Sabtu (23/12/2023).

HT mengatakan, diperlukan adanya percepatan roda perekonomian untuk mendorong kesejahteraan masyarakat agar bisa mandiri. Itu juga selaras dengan visi Indonesia sebagai negara yang maju.

"Jadi saya ingin menggarisbawahi itu, bahwa Partai Perindo berjuang untuk kesejahteraan masyarakat," tutup HT.

Dalam kesempatan yang sama Caleg DPRD Partai Perindo Dapil 1 Jakarta Pusat, Suripto mengatakan, rangkaian kegiatan bazar murah dan cek kesehatan gratis dilakukan untuk mempererat kedekatan Partai Perindo kepada masyarakat setempat.

"Kita mau berbagi dengan warga setempat. Kita rutin ya biar lebih deket kepada masyarakat. Merasakan kehadirannya Partai Perindo," kata Suripto kepada wartawan di lokasi.

Suripto menambahkan, kegiatan tebus bazar murah tersebut hanya untuk pembelian minyak goreng 1 liter. Warga cukup membayar dengan harga Rp5 ribu untuk mendapatkan paket murah tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement