HOME NEWS NASIONAL

TGB Zainul Majdi Bilang Indonesia Butuh Pemimpin seperti Mahfud MD

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |15:36 WIB
TGB Zainul Majdi Bilang Indonesia Butuh Pemimpin seperti Mahfud MD
TGB Zainul Majdi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi melihat bahwa penampilan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD dalam debat kedua tadi malam, menunjukkan bahwa Mahfud sosok yang mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi bangsa Indonesia.

"Menurut saya sih Prof Mahfud menunjukkan bahwa beliau adalah problem solver, jadi penyelesai masalah," kata TGB dikutip Sabtu (23/12/2023).

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu menyampaikan bahwa banyak sekali hal-hal yang selama Mahfud bertugas itu kongkrit bisa diselesaikan.

Karena itu, ia berpandangan bahwa bangsa ini membutuhkan sosok seperti Mahfud ke depannya.

"Kita butuh sosok pemimpin yang memang mampu menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Jadi sat set, tas tes dan selesai," ujarnya.

Mantan Gubernur NTB ini ini juga melihat dalam debat kedua tadi malam, membuktikan bahwa Mahfud dengan rekam jejak yang sangat kaya, itu akan mampu menyelesaikan masalah-masalah fundamental dalam ekonomi, investasi dan beberapa hal yang menjadi topik dalam debat tersebut.

"Saya lihat bahwa pak Mahfud tetap kuat pada basis bahwa apa yang telah dia kerjakan, apa hal-hal kongkrit yang perlu dilakukan, dan tidak hanya pada tataran normatif saja atau tataran wacana, tapi kongkrit menyelesaikan masalah," tuturnya.

