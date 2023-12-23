Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Satu-satunya Paslon yang Dorong RUU Masyarakat Adat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |15:54 WIB
Ganjar-Mahfud Satu-satunya Paslon yang Dorong RUU Masyarakat Adat
Ganjar-Mahfud (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Direktur Kajian dan Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Tama Satrya Langkun menyebut Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan satu-satunya capres-cawapres yang mendorong Undang-Undang Masyarakat Adat.

Menurutnya Undang-Undang itu juga berkaitan dengan penguatan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

"Kita hampir ada satu bab yang kemudian berbicara tentang penguatan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Di situ banyak dan boleh jadi satu-satunya capres yang mendorong undang-udang atau RUU soal masyarakat adat ya cuma Ganjar-Mahfud," kata Tama dalam Diskusi Media Launching 'Persepsi Anak Muda Terhadap Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024' yang ditayangkan kanal YouTube IPC, Sabtu (23/12/2023).

Masalahnya ialah, isu masyarakat adat menurut Tama tidak tersosialisasikan dengan baik lantaran tidak dianggap menarik. Padahal, menurutnya masyarakat adat dan lingkungan hidup yang berkelanjutan memiliki kesinambungan.

"Jangankan kita, negara saja sedang buat undang-undang saja yang tahu oleh EBET (Energi Baru Energi Terbarukan) saja sedikit, artinya konteks regulasinya ini belum sepenuhnya partisipatif," jelas dia.

Tama pun menegaskan bahwa Ganjar-Mahfud telah membawa isu ini yang bermuara pada ekonomi hijau. Ganjar-Mahfud pun pun diyakinkan telah mengupas tujuan tersebut.

Halaman:
1 2
      
