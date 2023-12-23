TPN: Ganjar-Mahfud Diyakini Lebih Mampu Lakukan Percepatan Pembanguan

JAKARTA - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD diyakini lebih mampu dan teruji untuk melakukan percepatan pembangunan di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Togar Manahan Nero usai nonton bareng (nobar) debat Cawapres di Mako Cafe Mampang, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023, malam.

"Pada debat Cawapres itu, Pak Mahfud menyebutkan, satu-satunya penyebab terhambatnya percepatan pembangunan adalah masih merajalelanya korupsi di semua sektor. Korupsi besar-besar bukan hanya pada penggunaan anggaran tetapi juga pada pendapatan negara," ujar Togar menirukan penyampaian Mahfud pada debat tersebut.

Selain itu, dalam debat tersebut juga Mahfud MD memaparkan detail dan terinci percepatan pada semua sektor pembangunan.

Semua sektor tersebut di antaranya, percepatan eksekusi ekonomi kerakyatan yang memastikan pertumbuhan ekonomi masyarakat menuju sejahtera, percepatan ekonomi digital, percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan Investasi serta percepatan pada sektor-sektor pembangunan lainnya.

Dengan begitu, Togar meyakini bahwa pasangan Ganjar-Mahfud memiliki btekad keras dan bulat untuk melakukan percepatan pembangunan.