Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN: Ganjar-Mahfud Diyakini Lebih Mampu Lakukan Percepatan Pembanguan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |16:01 WIB
TPN: Ganjar-Mahfud Diyakini Lebih Mampu Lakukan Percepatan Pembanguan
Togar Manahan Nero (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD diyakini lebih mampu dan teruji untuk melakukan percepatan pembangunan di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Togar Manahan Nero usai nonton bareng (nobar) debat Cawapres di Mako Cafe Mampang, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023, malam.

"Pada debat Cawapres itu, Pak Mahfud menyebutkan, satu-satunya penyebab terhambatnya percepatan pembangunan adalah masih merajalelanya korupsi di semua sektor. Korupsi besar-besar bukan hanya pada penggunaan anggaran tetapi juga pada pendapatan negara," ujar Togar menirukan penyampaian Mahfud pada debat tersebut.

Selain itu, dalam debat tersebut juga Mahfud MD memaparkan detail dan terinci percepatan pada semua sektor pembangunan.

Semua sektor tersebut di antaranya, percepatan eksekusi ekonomi kerakyatan yang memastikan pertumbuhan ekonomi masyarakat menuju sejahtera, percepatan ekonomi digital, percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan Investasi serta percepatan pada sektor-sektor pembangunan lainnya.

Dengan begitu, Togar meyakini bahwa pasangan Ganjar-Mahfud memiliki btekad keras dan bulat untuk melakukan percepatan pembangunan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement