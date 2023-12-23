TPN Nilai Track Record Ganjar-Mahfud dalam Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Bukan Sekedar Retorika!

JAKARTA - Wakil Deputi II Generasi Y dan Z Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo - Mahfud MD (Tim Pemenangan Muda Pranowo-Mahfud MD), Achyar Al Rasyid menilai, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki komitmen dan konsistensi yang kuat terhadap persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Hal ini disampaikan Achyar usai dilaksanakannya debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Jumat 22 Desember 2023.

“Pada saat debat cawapres tadi kita dapat lihat sendiri bahwa Prof. Mahfud berulang-ulang mengatakan persolaan penindakan hukum dan penindakan korupsi. Penindakan korups, termasuk pungli ini adalah untuk menciptakan kondusifitas perekonomian dan investasi, bukan hanya persoalan hukum semata", ungkap Achyar yang juga mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Hubungan Internasional 2018-2020 ini.

Achyar juga mengatakan, apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud dalam debat tadi bukan hanya sekedar retorika saja.

"Ganjar dan Mahfud adalah sosok yang memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Keduanya juga memiliki track record yang baik dalam hal ini," kata Achyar.

Achyar juga meminta masyarakat untuk “coba cek di Google” terkait prestasi yang diterima Provinsi Jawa Tengah Selama Ganjar Pranowo menjabat Gubernur.

Selanjutnya Achyar juga mengatakan kembali “coba cek di Google” bagaimana keterlibatan Prof. Mahfud dalam mengungkap kasus Korupsi.