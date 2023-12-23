Tama Langkun: Lingkungan Hidup Berhubungan dengan Penegakan Hukum, Mesti Diperbaiki!

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) Partai Perindo DPR RI Dapil V Jawa Barat, Tama S Langkun mengatakan isu lingkungan hidup sangat berkaitan dengan penegakan hukum hingga investasi. Oleh sebabnya penegakan hukum atau regulasi di Indonesia mesti diperbaiki.

Hal itu diutarakan Tama Langkun dalam acara Diskusi Media Launching 'Persepsi Anak Muda Terhadap Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024' yang ditayangkan kanal YouTube IPC, Sabtu (23/12/2023).

"Terkait dengan upaya penegak hukum, isu lingkungan berhubungan itu dengan investasi juga sangat berhubungan," kata Tama.

Hal itu kata dia, bisa dilihat dari Ease Of Doing Business (EoDB) atau Indeks Kemudahan Berbisnis yang rendah di Indonesia. Ia menilai nilai EODB rendah lantaran kepastian hukum, hingga proteksi belum bisa terpenuhi.

"Orang enggan berinvestasi dengan indonesia karena EODB kita rendah. Apa itu EODBnya? Ada yang bicara kepastian hukum, proteksi, lingkungan hidup, ini saling berkaitan," ujar Tama Langkun.