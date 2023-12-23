Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Contohkan Keberhasilan Ganjar, Tama S Langkun Dorong Kurikulum Lingkungan Hidup Masuk di SMP dan SMA

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |16:27 WIB
Contohkan Keberhasilan Ganjar, Tama S Langkun Dorong Kurikulum Lingkungan Hidup Masuk di SMP dan SMA
Caleg perindo, Tama S Langkun (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil V Jawa Barat dari Partai Perindo, Tama S Langkun hendak mendorong kurikulum lingkungan hidup kepada siswa di sekolah. Alasan pentingnya mendorong kurikulum itu lantaran sosialisasi mengenai isu lingkungan hidup masih sangat minim.

"Anak muda sudah pasti edukasi, ini yang menurut saya sangat terbatas hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar mengenai regulasi, soal isu law enforcement, kita sudah bicara juga soal pandangan dunia, dampak dari yang lain yang negatifnya, yang kurang memang soal edukasinya," kata Tama dalam acara Diskusi Media Launching 'Persepsi Anak Muda Terhadap Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024' yang ditayangkan kanal YouTube IPC, Sabtu (23/12/2023).

Langkah Tama itu mencontoh dari keberhasilan Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat memimpin Jawa Tengah. Saat itu, Ganjar membawa kurikulum anti korupsi agar anak muda lebih peka terhadap praktik korupsi.

"Kalau bicara soal contoh misalnya isu anti korupsi di Jawa Tengah, mas Ganjar bikin kurikulum anti korupsi di SMP dan SMA nah ini yang kita harapkan juga. Saya juga mungkin secara pribadi akan mendorong kurikulum yang kita bicara soal lingkungan hidup, dan perubahan iklim, itu kita akan dorong," ungkapnya.

Selain edukasi formil, ia juga berharap anak-anak muda yang sudah peka terhadap isu itu juga mau bertindak. Misalnya dalam mengorganisir untuk melakukan kegiatan lingkungan hidup yang berada di tengah-tengahnya.

"Jadi kita butuh edukasi yang sifatnya formil maupun sosialisasi, gerakan nah itu yangk ita harus lakukan. Nak anak muda mengornagisinir temen lainnya, terserah lewat kegiatan osis, mahasiswa atau partai politik sayap partai, terserah yang penting anak muda harus menghadapi tantangan soal ketidakmauannya peduli sama lingkungan itu," tutupnya.

(Awaludin)

      

