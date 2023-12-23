Gibran Disebut Gunakan Tiga Mic saat Debat Cawapres, Ini Kata Roy Suryo

JAKARTA - Tiga Calon Wakil Presiden (Cawapres) telah beradu gagasan, di acara debat perdana Cawapres yang dilangsungkan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Jumat 22 Desember 2023, pada pukul 19.00 WIB.

Namun demikian, debat tadi malam mendapat kritikan oleh Pengamat Telematika, Roy Suryo. Ia menyebut Cawapres Gibran Rakabuming Raka menggunakan tiga mic sekaligus, yakni Clip-on, Hand-held dan Head-set. Namun, kata dia, permasalahan bukannya di mic akan tetapi dugaan penggunaan Hidden Earpiece.

"Intinya bukan mic, tetapi Hidden Earpiece yang bisa digunakan untuk mem-feeding info-info dari Tim Pembisiknya," kata Roy dalam keterangannya, Sabtu (23/12/2023).

Menurutnya, saat ini Earpiece juga sudah tidak model konvensional yang masuk telinga, tetapi ada yang cukup ditempel dibelakang daun telinga.