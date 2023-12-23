Persiapan Perayaan Natal hingga Hari Ibu, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini

JAKARTA - Okezone Updates kembali hadir menemani malam Minggu Anda pada hari ini. Tentu saja dengan berita yang pastinya menarik untuk disimak. Beberapa berita yang dibahas adalah terkait persiapan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Biasanya merayakan Natal atau hari besar lain, memberikan bingkisan atau hampers.

Kali ini, ada ide menarik untuk dijadikan hantaran, yaitu sebuah puding unik. Untuk proses pembuatannya yang harus disiapkan air, gula, agar-agar, serta buah buahan.

Setelah itu masukkan puding ke dalam cetakan yang sudah diberi buah. Setelah itu diamkan puding untuk hilangkan hawa panas dan masukkan ke dalam freezer.