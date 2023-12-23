Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Nilai Mahfud MD Tampil Paling Bagus saat Debat Cawapres

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |19:43 WIB
Ganjar Nilai Mahfud MD Tampil Paling Bagus saat Debat Cawapres
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
INDRAMAYU - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menilai, bahwa tiga cawapres tampil baik saat debat kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 22 Desember 2023.

Namun, dari ketiga cawapres tersebut, Ganjar menilai bahwa pasangannya yakni Mahfud MD merupakan penampil terbaik dalam debat.

"Bagus, tiga-tiganya bagus. Bagus-bagus lah kemarin," kata ganjar di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023).

"Kalau pak Mahfud jelas paling bagus," sambungnya.

Sebelumnya, pada debat cawapres, Mahfud MD menyampaikan 21 program unggulan yang diusungnya bersama calon presiden (capres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia, Kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelenggarakan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai Rp2.500 triliun selama 5 tahun," kata Mahfud MD menutup debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Mahfud mengungkapkan, program tersebut adalah satu yakni 17 juta lapangan kerja. Dua, 1 Desa 1 faskes 1 nakes. Tiga, uang saku kader Posyandu. Empat, 10 juta hunian punya rumah semudah punya motor. Lima, sekolah dapat gaji lulus pasti kerja. Enam, keluarga miskin satu sarjana. Tujuh, perempuan maju. Delapan, buruh naik kelas. Sembilan, kuliah gratis untuk anak prajurit dan Bhayangkara. Sepuluh, mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi.

"Sebelas, masjid sejahtera pengurus masjid terlindungi. Dua belas, guru ngaji dan guru agama lain digaji, pasokan pangan aman harga enak di kantong lansia bahagia anak cucu gembira. Lima belas, petani bangga bertani," katanya

