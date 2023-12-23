Andi Widjajanto Sebut Kualitas Debat Menurun Signifikan Jika Fokus terhadap Singkatan

JAKARTA - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, menyebut kualitas debat akan turun signifikan apabila materi debat lebih banyak menyinggung soal akronim atau singkatan. Hal ini menyusul pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal SGIE atau State of Global Islamic Economy kepada cawapres Abdul Muhaimin Iskandar.

Andi mengatakan, jika fokus debat ini terlalu banyak kandidat saling melontarkan singkatan, hal ini berpotensi untuk mengurangi durasi dari jalannya debat bagi kandidat yang belum memahami akronim atau singkatan yang disampaikan.

"Akhirnya sepuluh detik pertama hilang karena di sana langsung diberikan waktu 1 menit berikutnya untuk menjawab singkatan. (sehingga) kualitas debat menjadi turun ya signifikan," kata Andi dalam jumpa persnya di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12/2023).