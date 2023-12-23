Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peduli Penyandang Disabilitas, Hasto: Ganjar-Mahfud Berkomitmen Buat Ruang Kesetaraan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |21:27 WIB
Peduli Penyandang Disabilitas, Hasto: Ganjar-Mahfud Berkomitmen Buat Ruang Kesetaraan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Keberadaan penyandang disabilitas masih sering diabaikan banyak orang. Masih banyak yang memandang mereka sebelah mata. Padahal pada dasarnya setiap manusia di muka bumi ini memiliki kesempatan hidup yang sama, termasuk di Tanah Air Indonesia. Karena itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Mahfud MD akan mengatasi masalah tersebut.

Dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, keduanya sama-sama tidak tahan melihat fenomena yang terjadi pada penyandang disabilitas. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan bersama-sama lebih peduli pada penyandang disabilitas melalui program-program kerjanya nanti.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN), Hasto Kristiyanto, menyebut Ganjar-Mahfud memiliki kebijakan untuk memberdayakan rakyat.

"Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD memang memiliki kebijakan suatu pemberdayaan rakyat, wong cilik, termasuk penyandang disabilitas untuk diperlakukan sama," kata Hasto saat ditemui di Menteng, Sabtu (23/12/2023).

"Dari desain, tata kotanya, infrastrukturnya, desain kantor, semua membuat suatu ruang kesetaraan agar penyandang disabilitas bisa berprestasi untuk Indonesia Raya," lanjutnya.

Menurutnya, komitmen Ganjar-Mahfud ini sangatlah baik. Kini keduanya hanya memerlukan dukungan dari masyarakat Indonesia hingga nanti benar-benar bisa melaksanakan kebijakan yang mendukung penyandang disabilitas.

"Ini harus kita dorong sebagai semangat pergerakan yang terus digelorakan Ganjar Mahfud," ucap Hasto.

Tidak hanya itu, melalui acara ini, Hasto pun menegaskan jika Ganjar Pranowo bukan hanya sosok yang bermulut manis saja. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini selalu mengajak orang di sekelilingnya bergerak cepat untuk melakukan segala hal yang positif. Jadi, nantinya gerak cepat dalam bekerja ini pun akan dipraktikkan oleh Ganjar-Mahfud dalam memimpin Indonesia.

