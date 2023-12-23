Gelar Nobar Debat Cawapres Serentak di 38 Provinsi, Relawan Ganjar-Mahfud Ajak Masyarakat Tak Golput

JAKARTA - Relawan Calon Presiden (Capres), Ganjar Pranowo- Calon Wakil Presiden (Cawapres), Mahfud MD yang tergabung dalam Program Gotong Royong Untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif) menggelar acara Nonton Bareng Debat Cawapres secara serentak di 38 Provinsi di Indonesia pada Jumat (22/12/2023) malam.

Acara Nonton Bareng Debat Cawapres bertema ekonomi tersebut berlangsung meriah dan positif dengan berbagai rangkaian acara. Para relawan Progresif tumpah ruah di lokasi-lokasi nonton bareng debat cawapres dan menjadi saksi dukungan pasangan Ganjar-Mahfud. Para peserta Nonton Bareng Cawapres menaruh optimisme tinggi kepada Ganjar-Mahfud.

Di Kepulauan Riau misalnya, para relawan Progresif menggelar acara diskusi dan pelatihan fotografi untuk pelaku UMKM sebelum debat. Di Maluku Timur, para relawan Progresif juga turut merencanakan rangkaian aksi untuk meninjau pasar di sela-sela acara debat cawapres.

“Kami relawan Progresif senantiasa berpartisipasi dengan menghadirkan program-program positif agar masyarakat teredukasi serta bergotong royong untuk membangun ekonomi kerakyatan secara bersama-sama,” Direktur Nasional Progresif, Eka Satra dalam keterangannya, Sabtu (23/12/2023).

Dalam debat cawapres, pasangan Ganjar-Mahfud tampil penuh semangat dan berbeda dengan pasangan capres-cawapres lainnya. Mahfud dengan menyakinkan dan penuh percaya diri menyampaikan visi, misi, dan program terkait tema debat cawapres.

Di sisi lain, Ganjar dan Mahfud dengan bangga menggunakan produk-produk lokal karya anak bangsa. Ganjar memakai kain tenun ikat Rote dan topi Ti’ilangga, sedangkan Mahfud menggunakan baju adat Madura Pesak.

“Acara Nonton Bareng di 38 provinsi di Indonesia ini kami gelar agar masyarakat tak sekedar nonton. Kami ingin para masyarakat bisa melihat kapasitas intelektual para Cawapres dan mendapatkan manfaat program Progresif. Selain itu, kami ingin mendorong masyarakat tak golput dan menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024," bebernya.