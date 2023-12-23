Survei Litbang Kompas soal Debat : Mahfud MD Paling Lancar dan Jelas Jawab Pertanyaan

Berdasarkan Survei Litbang Kompas, Mahfud MD jadi sosok yang paling lancar dan jelas jawab pertanyaan. (Okezone)

JAKARTA - Litbang Kompas merilis hasil survei teranyar terkait penampilan calon wakil presiden (Cawapres) 2024 saat debat kedua, Jumat (22/12/2023).

Hasilnya, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, meraih peringkat pertama kandidat yang paling lancar dan jelas menjawab pertanyaan.

Dalam survei ini, responden memberikan nilai dalam rentang 1-10 atas penampilan masing-masing kandidat.

Merujuk data pada website Kompas.id, Mahfud MD meraih nilai 7,5 dari responden, terkait kandidat yang paling lancar dan jelas menjawab pertanyaan.

Nilai itu, paling tinggi dibandingkan dua kandidat lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Muhaimin Iskandar.

BACA JUGA: Ganjar Jelaskan Program Satu Sarjana untuk Satu Keluarga Miskin

Gibran meraih nilai 7,1 dari responden atas pertanyaan kandidat paling lancar dan jelas menjawab pertanyaan. Sementara Muhaimin, hanya meraih nilai 7,0.