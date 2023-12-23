Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Litbang Kompas soal Debat : Mahfud MD Paling Lancar dan Jelas Jawab Pertanyaan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |22:08 WIB
Survei Litbang Kompas soal Debat : Mahfud MD Paling Lancar dan Jelas Jawab Pertanyaan
Berdasarkan Survei Litbang Kompas, Mahfud MD jadi sosok yang paling lancar dan jelas jawab pertanyaan. (Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Litbang Kompas merilis hasil survei teranyar terkait penampilan calon wakil presiden (Cawapres) 2024 saat debat kedua, Jumat (22/12/2023).

Hasilnya, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, meraih peringkat pertama kandidat yang paling lancar dan jelas menjawab pertanyaan.

Dalam survei ini, responden memberikan nilai dalam rentang 1-10 atas penampilan masing-masing kandidat.

Merujuk data pada website Kompas.id, Mahfud MD meraih nilai 7,5 dari responden, terkait kandidat yang paling lancar dan jelas menjawab pertanyaan.

Nilai itu, paling tinggi dibandingkan dua kandidat lainnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Muhaimin Iskandar.

Gibran meraih nilai 7,1 dari responden atas pertanyaan kandidat paling lancar dan jelas menjawab pertanyaan. Sementara Muhaimin, hanya meraih nilai 7,0.

Halaman:
1 2
      
