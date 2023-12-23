Kaesang Bilang Gibran Adalah Versi yang Jauh Lebih Baik dari Jokowi

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menyebut sang kakak, Gibran Rakabuming Raka, adalah ayahnya, Joko Widodo (Jokowi), namun dengan versi yang jauh lebih baik.

Hal itu disampaikannya saat dirinya menjawab salah satu pertanyaan dari Mahasiswa terkait dinasti politik dalam keterangan tertulis yang diterima.

"Saya rasa, walaupun ini katakanlah politik dinasti, tapi teman-teman sekarang sudah lihat kualitasnya. Seperti kayak kemarin (debat cawapres), saya rasa ini adalah versi yang jauh lebih baik dari Pak Presiden (Jokowi), itu saja," ucap Kaesang ditemui di Kopi Kita, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (23/12/2023).

Tak hanya itu, Kaesang juga menjawab pertanyaan tentang bagaimana sang ayah, Jokowi mendidik anak-anaknya yang kini berkecimpung di dunia politik. Ia menjawab bahwa ayahnya mengajarkan dirinya dan sang kakak, Gibran untuk tidak angkuh.

"Sebenernya simpel, salah satu yang diajarkan ke kami adalah tidak boleh jumawa. Salah satunya itu, dan kita tidak boleh namanya merendahkan orang lain. Ketika kita merendahkan orang lain, kita meninggikan diri sendiri, itu pasti direndahkan. Nah, ketika kita direndahkan orang lain, itu pasti itu nanti ditinggikan," ucap Kaesang.

Ia juga menyinggung julukan-julukan yang didapat Gibran selama kampanye cawapres berlangsung. Mulai dari asam sulfat atau Samsul hingga belimbing sayur.

"Jadi kita enggak perlu khawatir stigma-stigma orang-orang, wah ini belimbing sayur, ini apa namanya karena kemarin salah ngomong mengenai asam folat dan asam sulfat digoreng habis-habisan, tapi ternyata ketika di forum bisa membuktikan ya itu yang harusnya memang dibuktikan oleh Mas Gibran," ucapnya.

"Karena kemarin ketika setiap kali ditanya kenapa kok enggak pernah ikut diskusi dengan yang pihak sini sana sini, Mas Gibran kan cuma menjawab Saya menunggu yang formal yang dari KPU, orang langsung menghujat lagi, wah enggak berani, enggak ini, takut ya takut ya," tambahnya.