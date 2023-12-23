Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kaesang Bilang Gibran Adalah Versi yang Jauh Lebih Baik dari Jokowi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |22:36 WIB
Kaesang Bilang Gibran Adalah Versi yang Jauh Lebih Baik dari Jokowi
Kaesang Pangarep (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep menyebut sang kakak, Gibran Rakabuming Raka, adalah ayahnya, Joko Widodo (Jokowi), namun dengan versi yang jauh lebih baik.

Hal itu disampaikannya saat dirinya menjawab salah satu pertanyaan dari Mahasiswa terkait dinasti politik dalam keterangan tertulis yang diterima.

"Saya rasa, walaupun ini katakanlah politik dinasti, tapi teman-teman sekarang sudah lihat kualitasnya. Seperti kayak kemarin (debat cawapres), saya rasa ini adalah versi yang jauh lebih baik dari Pak Presiden (Jokowi), itu saja," ucap Kaesang ditemui di Kopi Kita, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (23/12/2023).

Tak hanya itu, Kaesang juga menjawab pertanyaan tentang bagaimana sang ayah, Jokowi mendidik anak-anaknya yang kini berkecimpung di dunia politik. Ia menjawab bahwa ayahnya mengajarkan dirinya dan sang kakak, Gibran untuk tidak angkuh.

"Sebenernya simpel, salah satu yang diajarkan ke kami adalah tidak boleh jumawa. Salah satunya itu, dan kita tidak boleh namanya merendahkan orang lain. Ketika kita merendahkan orang lain, kita meninggikan diri sendiri, itu pasti direndahkan. Nah, ketika kita direndahkan orang lain, itu pasti itu nanti ditinggikan," ucap Kaesang.

Ia juga menyinggung julukan-julukan yang didapat Gibran selama kampanye cawapres berlangsung. Mulai dari asam sulfat atau Samsul hingga belimbing sayur.

"Jadi kita enggak perlu khawatir stigma-stigma orang-orang, wah ini belimbing sayur, ini apa namanya karena kemarin salah ngomong mengenai asam folat dan asam sulfat digoreng habis-habisan, tapi ternyata ketika di forum bisa membuktikan ya itu yang harusnya memang dibuktikan oleh Mas Gibran," ucapnya.

"Karena kemarin ketika setiap kali ditanya kenapa kok enggak pernah ikut diskusi dengan yang pihak sini sana sini, Mas Gibran kan cuma menjawab Saya menunggu yang formal yang dari KPU, orang langsung menghujat lagi, wah enggak berani, enggak ini, takut ya takut ya," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement