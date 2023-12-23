Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Survei Digital iNews: 80 Persen Responden Tetap Pada Pilihannya Usai Nonton Debat Cawapres

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |22:52 WIB
Survei Digital iNews: 80 Persen Responden Tetap Pada Pilihannya Usai Nonton Debat Cawapres
Debat perdana Cawapres berlangsung cukup panas (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Debat perdana Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024 telah berlangsung pada Jumat (22/12/2023) malam di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta.

Debat berlangsung cukup panas dimana setiap calon saling adu argumentasi dan gagasannya. Di tengah debat berlangsung, iNews melakukan Survei Digital kepada para penonton yang menyaksikan program "Debar" Dengar Bareng Debat Pilpres 2024 di kanal YouTube Official iNews sejak jumat pukul 17:00 hingga pukul 22:30 WIB.

Hasilnya, pada pertanyaan terakhir yang dilempar kepada penonton, mayoritas menjawab tetap pada pilihannya usai menyaksikan debat cawapres. Pertanyaan yang ditampilkan yakni "Setelah menonton debat cawapres, apa keputusan Anda?"

Sebanyak 80 persen responden yang mengikuti survei digital iNews menjawab tetap pada pilihannya usai menyaksikan debat cawapres jumat malam.

Sementara sisanya, sebanyak 11 persen yang kemudian menjadi punya pilihan setelah nonton debat perdana cawapres.

Sedang, 7 persen masih belum memutuskan pilihan, dan hanya 2 persen sisanya yang berubah pilihan usai menyaksikan debat antara Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Survei Digital iNews tersebut diikuti total 1.318 responden. Metode survei digital iNews menggunakan teknik non probability sampling. Survei ini dilakukan hanya kepada orang-orang yang menonton Live Youtube Debar Debat Cawapres di Official iNews dan melakukan scan QR Code pada layar untuk mengisi survei.

Pertanyaan diajukan secara interaktif dan berkesinambungan sepanjang acara debat cawapres berlangsung pada 22 Desember 2023 pukul 17.00-22.30 WIB.

      
