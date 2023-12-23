Pilpres 2024 Satu Putaran Dinilai Dapat Hindari Polarisasi dan Hemat Keuangan Negara

JAKARTA – Pemilihan Presiden (Pilpres) satu putaran dinilai diperlukan guna menghindari polarisasi di masyarakat. Hal ini agar kejadian seperti pada 2014 dan 2019.

"GSP adalah gerakan yang menyebarkan gagasan Pilpres 2024 sekali putaran ke seluruh Indonesia. Adapun argumentasi Pilpres 2024 sekali putaran untuk hemat waktu," kata Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran (GSP) M Qodari , dalam diskusi di Jakarta Selatan, Sabtu (23/12/2023).

Pilpres sekali putaran hemat waktu, lanjut Qodari, karena presiden dan wakil presiden terpilih sudah diketahui pada Februari 2024 dan tidak perlu menunggu sampai Juni 2024.

Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru, para pengambil keputusan dan pelaku ekonomi sudah memiliki kepastian politik dari Februari 2024. Semua rencana kegiatan dan investasi ekonomi misalnya dapat segera diputuskan dan dilaksanakan.

"Kedua hemat biaya. Pilpres sekali putaran hemat biaya karena anggaran pilpres putaran dua, jika diselenggarakan, akan memakan biaya Rp17 triliun,” ujar Qodari.

Jika pilpres selesai dalam sekali putaran, anggaran ini akan kembali ke kas negara dan dapat digunakan untuk aneka kepentingan rakyat dan program pemerintah lainnya semisal subsidi pupuk, subsidi rumah sangat sederhana, subsidi transisi energi hijau, bantuan pangan dan tunai yang bersifat ad hoc, atau dialokasikan untuk APBN tahun berikutnya.