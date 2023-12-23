Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Viral Iklan Prabowo-Gibran di Videotron Pos Polantas Semanggi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |06:00 WIB
5 Fakta Viral Iklan Prabowo-Gibran di Videotron Pos Polantas Semanggi
Foto: istimewa/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Viral video terkait adanya alat peraga kampanye (APK) berupa iklan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang terpasang pada videotron di Pos Polisi Lalu Lintas (Polantas) Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan.

Okezone merangkum 5 fakta viral iklan Prabowo-Gibran itu. Berikut ulasannya:

1. Video Berdurasi 12 Detik

Video berdurasi sekira 12 detik yang diunggah akun media sosial X (Twitter) @MurtdhaOne1 merekam tayangan iklan paslon Prabowo-Gibran di tengah padatnya arus lalu lintas kawasan tersebut.

2. Pengunggah Video Colek Akun Bawaslu

Sang pengunggah pun turut serta membagikan video itu kepada akun X @bawaslu_RI terkait tayangan iklan paslon Prabowo - Gibran.

"Videotron Pos Polisi Semanggi Rp280 jutaan per bulan," tulis deskripsi akun tersebut pada unggahannya dikutip pada Jumat (22/12/2023).

3. Polisi Benarkan Kejadian

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko membenarlan adanya tayangan iklan kampanye paslon Prabowo-Gibran yang terpasang tepat di videotron Pos Polantas Simpang Susun Semanggi.

Halaman:
1 2
      
