HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debat Cawapres, Bacaleg Pemuda Perindo: Mahfud MD Tunjukan Keunggulan dari Sisi Pengalaman

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |02:01 WIB
Debat Cawapres, Bacaleg Pemuda Perindo: Mahfud MD Tunjukan Keunggulan dari Sisi Pengalaman
Firda Riwu Kore/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR dari Dapil 2 Nusa Tenggara Timur (NTT), Firda Riwu Kore menilai bahwa Calon Wakil Presiden dari nomor urut 3, Mahfud MD mampu menunjukan keunggulannya dari sisi pengalaman pada saat debat cawapres.

“Dari hasil debat malam ini Prof Mahfud menunjukkan sisi atau keunggulannya dari sisi pengalamannya. Beliau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tepat sasaran apalagi yang berkaitan dengan prasarana atau sarana hukum,” kata Firda kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (22/12/2023) malam.

 BACA JUGA:

Firda menyebutkan bahwa dirinya juga menyoroti closing statement Mahfud MD terkait pemberantasan korupsi dan melakukan pemerataan hukum tanpa pandang buluh.

“Menurut saya itu adalah satu hal yang betul-betul yang menjadi masalah selama ini di Indonesia yaitu korupsi dan pemberantasan korupsi adalah satu hal yang sangat penting dalam kemajuan indonesia,” jelasnya.

 BACA JUGA:

Lebih jauh, Firda juga menegaskan bahwa dalam debat itu Mahfud lebih tegas dalam percepatan dan penyempurnaan ketimbang pasangan calon wakil presiden lainnya.

Sebelumnya, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD menyampaikan 21 program unggulan yang diusungnya bersama Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

“Saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia, Kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelenggarakan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai 2.500 Triliun Rupiah selama 5 tahun,” ungkap Mahfud menutup debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Halaman:
1 2
      
