Waspada! Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Kilat Sore dan Malam Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan disertai kilat atau petir pada sore dan malam hari di sejumlah wilayah Jakarta pada Sabtu (23/12/2023).

“Waspada potensi hujan disertai kilat atau petir pada sore dan malam hari di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur,” ungkap BMKG dari laman resminya.

BMKG mengatakan seluruh wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu akan cerah berawan hingga berawan sejak pagi hingga siang hari.

Seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu akan berawan pada malam hingga dini hari. BMKG pun mencatat rata-rata suhu udara di Jakarta saat ini 25-34 °C. Kemudian, kelembaban udara sebesar 50-90%.

(Nanda Aria)