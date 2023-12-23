Debat Cawapres 2024: Mahfud MD Lebih Matang, yang Dua Harus Belajar Lagi

JAKARTA - Cawapres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD menuai kepuasan Relawan Ganjar-Mahfud yang menonton Debat Cawapres. Mereka ikut bersorak di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, pada Jumat 22 Desember 2023.

Relawan Gabungan Seniman Indonesia (GSI), artis senior Dwi Yan mengaku, Cawapres Mahfud MD menjawab tantangan-tantangan zaman yang tepat sasaran mengenai isu-isu vital nasional, mulai dari ekonomi hingga lingkungan.

"Saya lihat tiga cawapres ini cukup bagus bagus, walaupun saya dukung Ganjar-Mahfud, tapi kita harus fair. Tetapi, antara tiga cawapres ini dapat kita akui Pak Mahfud lebih matang dari dua cawapres lain, mungkin yang dua orang ini harus belajar lagi," kata Dwi.

Dwi Yan mehyakini Ganjar-Mahfud akan memenangkan Pilpres 2024. Sebab masyarakat bisa menilai saat debat mereka layak menjadi pemimpin. "Ganjar-Mahfud itu harus kita sokong dong wajib menang," ujar Dwi.

Sementara itu, Steyer selaku GSI Milenial mengutarakan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD visi-misinya sangat jelas untuk kemajuan Indonesia.

"Puas banget debat cawapres ini, menurut saya mereka berdua itu tidak omong kosong belakang doang, tapi emang itu projek-projek atau rencananya sudah siap di realisasikan," tutur Steyer.