INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Balap Liar di Tangerang Tewaskan 1 Joki Remaja

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |12:36 WIB
Balap Liar di Tangerang Tewaskan 1 Joki Remaja
Joki balap liar di Tangerang tewas (Foto : Istimewa)
TANGERANG - Balapan liar di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, kian meresahkan. Aksi itu menyebabkan seorang joki berusia remaja tewas seketika usai terlibat kecelakaan.

Peristiwa itu terjadi Jumat 22 Desember 2023 sekira pukul 23.45 WIB. Korban dan rekannya diduga tengah menggelar balapan di lokasi. Nahas, salah satu joki terlibat kecelakaan hingga tewas akibat luka parah yang dialami.

Menurut warga setempat, rombongan pelaku balap liar itu melintas dari arah perempatan Mal Qbig menuju jalanan arah Bukit Golf BSD, Serpong. Namun setiba di sekitaran depan showroom Mercedes Benz, kecelakaan pun terjadi.

"Itu ada beberapa motor dari arah Qbig ke arah jalan Bukit Golf, terus di depan showroom itu ada 1 motor nabrak langsung jatuh ke pinggir. Orangnya meninggal. Korban itu mungkin usianya masih anak-anak belasan tahun," tutur S (46) yang juga bekerja sebagai petugas keamanan wilayah, Sabtu (23/12/23).

Dia sendiri tak mengetahui detil penyebab kecelakaan. Namun bagian depan motor korban mengalami kerusakan parah, sementara korban hanya mengenakan kaus oblong dan bercelana pendek. Tak nampak pula helm yang dikenakan.

"Kalau nabrak atau gimananya saya kurang tahu persis, karena banyak juga rombongan motor semalam yang ikut balapan. Motornya Yamaha Aerox," tuturnya.

Balapan liar di lokasi memang kerap terjadi pada malam Sabtu dan Minggu. Bahkan aksinya terjadi pula di titik-titik lain. Biasanya mereka para pebalap liar memacu start dari lampu merah menuju rute jalan di depannya.

Halaman:
1 2
      
