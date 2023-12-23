Lalin Jalur Puncak Bogor Siang Ini Oneway Arah Jakarta

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor siang ini sedang diberlakukan sistem oneway arah Jakarta. Kendaraan yang akan menuju Puncak tidak bisa melintas untuk sementara waktu.

Pantauan MNC Portal, sitem satu arah itu diberlakukan mulai pukul 12.30 WIB. Diawali dengan penutupan arus dari Jakarta menuju kawasan Puncak baik dari arah GT Ciawi maupun Simpang Ciawi.

Lalu, petugas dengan mobil patroli melakukan pendorongan kendaraan terakhir dari Simpang Gadog menuju Puncak. Usai kendaraan patroli melintas, arus kendaraan menuju Jakarta dibuka satu arah.

Sebelumnya, polisi menyebut bahwa hari ini merupakan puncak arus kendaraan pada libur Natal di Jalur Puncak. Karena, sejak pagi kendaraan menuju Puncak terus mengalami pengingkatan cukup tinggi.

"Jadi memang sudah sesuai prediksi kami bahwa arus kendaraan yang datang dari Jakarta menuju kawasan Puncak di hari pertama libur Natal 2023 itu cukup tinggi. Tadi kami lihat bahwa semenjak pagi hari di pukul 05.00 WIB sampai kami terapkan ganjil genap, memang arusnya cukup deras dari Jakarta menuju Puncak," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Sabtu (23/12/2023).

Antrean kendaraan menuju Puncak sempat mencapai 3 kilometer dari KM 45 Tol Jagorawi hingga Simpang Gadog. Maka dari itu, polisi sempat memberlakukan sistem oneway dari Jakarta menuju Puncak pagi tadi.

"Maka untuk peningkatan arus dibandingkan weekend minggu lalu kurang lebih hampir 40 persen," tutupnya.

(Awaludin)