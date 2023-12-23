Bertemu Siti Atikoh, Penyandang Disabilitas ingin Diperhatikan Terkait Status Pekerjaan

JAKARTA - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh selalu konsisten menjalankan gaya hidup sehat. Salah satunya yakni dengan melaksanakan jalan sehat yang dilakukannya bersama penyandang disabilitas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12/2023).

Tidak hanya berjalan-jalan pagi, dalam kesempatan ini, Siti Atikoh pun mendengar aspirasi dari para penyandang disabilitas. salah satunya yakni terkait masalah status pekerjaan untuk mereka seperti yang disampaikan oleh Rizal Gaib, penyandang disabilitas Dwarfisme (kerdil).

Lelaki 29 tahun asal Padang, Sumatera Barat ini mulanya menceritakan perjalanan hidupnya yang merantau ke Jakarta. Rizal menyampaikan, kala pindah ke Jakarta, Rizal langsung mendapat kesempatan untuk bekerja bersama orang lain. Namun, hal tersebut tentu tidak mudah. Sebagai penyandang disabilitas, Rizal merasa banyak yang tidak sesuai antara pekerjaan dengan kondisinya dirinya.

Akhirnya Rizal memutuskan untuk berjualan asongan. Kala itu, Risal memilih untuk menjual peralatan elektronik di jalan-jalan.

"Jadi kita waktu itu kaya jual-jual kabel data, kaya chargeran, jadi gampang dibawa ke mana-mana," kata Rizal.

Bukan hanya berjualan di jalan, Rizal yang belum memiliki tempat tinggal dan penghasilan yang cukup pun akhirnya harus tidur di jalanan. Kendala biaya pun membuat Rizal juga sulit untuk membeli makanan sehari-hari.

"Terus pernah kadang suka dua hari enggak pernah ketemu nasi, pas tiga hari ketemu nasi perut kaget," ucap Rizal.

Di tengah sulitnya hidup, Rizal tidak pernah putus asa. Dirinya selalu berjuang menjalani kehidupan sebaik mungkin. Tidak hanya itu saja, Rizal pun selalu berupaya bersikap baik terhadap semua orang yang ia temui.