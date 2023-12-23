Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Arus Libur Natal di Kawasan Wisata Puncak Bogor, Antrean Kendaraan Sempat Capai 3 KM

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |14:04 WIB
Puncak Arus Libur Natal di Kawasan Wisata Puncak Bogor, Antrean Kendaraan Sempat Capai 3 KM
KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian (foto: MPI/Putra RA)
BOGOR - Polisi memprediksi hari ini merupakan puncak arus kendaraan yang menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor pada libur panjang Natal 2023. Pagi tadi, antrean kendaraan yang menuju kawasan Puncak sudah mengular sekitar 3 kilometer dari KM 45 hingga KM 48 Tol Jagorawi.

"Jadi memang sudah sesuai prediksi kami bahwa arus kendaraan yang datang dari Jakarta menuju kawasan Puncak di hari pertama libur Natal 2023 itu cukup tinggi. Tadi kami lihat bahwa semenjak pagi hari di pukul 05.00 WIB sampai kami terapkan ganjil genap, memang arusnya cukup deras dari Jakarta menuju Puncak," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Sabtu (23/12/2023).

Selain itu, antrean kendaraan yang menuju Puncak juga terjadi menjelang Exit GT Ciawi. Yang mana, antrean sekitar 60 kendaraan ke belakang.

"Pada Gerbang Tol Ciawi sudah mengantre kurang lebih 50-60 kendaraan di pukul 06.30 WIB. Maka untuk peningkatan arus dibandingkan weekend minggu lalu kurang lebih hampir 40 persen," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
