HOME NEWS MEGAPOLITAN

Liburan Natal, 125 Ribu Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |14:07 WIB
Liburan Natal, 125 Ribu Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendri Wintoko menyebutkan, hingga Sabtu (23/12/2023) pihaknya telah memberangkatkan 125 ribu penumpang baik dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Ia menyebutkan jumlah KA Jarak Jauh Reguler dan KA Tambahan yang dijalankan sebanyak 73 KA perharinya, dengan rincian 39 KA dari Stasiun Gambir dan 34 KA dari Stasiun Pasar Senen.

"Per hari ini, 23 Desember 2023 KAI Daop 1 Jakarta telah memberangkatkan sebanyak 125.247 penumpang untuk keberangkatan dari tanggal 21, 22 dan 23 Desember, untuk keberangkatan KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen," ujar Ixfan, Sabtu (23/12/2023).

Dengan rincian keberangkatan KA dari Stasiun Gambir sebanyak 52.405 penumpang dan keberangkatan KA dari Stasiun Pasar Senen sebanyak 72.842 penumpang.

