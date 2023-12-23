Sore Ini, Lalin di Jalur Puncak Bogor Sudah Normal Dua Arah

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor sore ini sudah normal dua arah. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak sudah bisa melintas.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, penormalan arus ini dimulai sekira pukul 15.30 WIB. Yang mana, kendaraan menuju Puncak sempat tertahan karena petugas memberlakukan oneway arah Jakarta.

Terlihat petugas sudah kembali membuka arus menuju Puncak baik dari arah GT Ciawi maupun Simpang Ciawi. Saat ini, kendaraan dari dua arah sudah bisa melintas di Jalur Puncak meskipun terdapat hambatan di Simpang Pasir Muncang karena penyempitan jalan atau bottle neck.

Sebelumnya, polisi menyebut bahwa hari ini merupakan puncak arus kendaraan pada libur Natal di Jalur Puncak. Karena, sejak pagi kendaraan menuju Puncak terus mengalami pengingkatan cukup tinggi.