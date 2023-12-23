Bangun Tidur, Istri Syok Lihat Jasad Suaminya Tergantung di Dapur

BOGOR - Pria berinisial HD (58), ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tergantung dalam rumahnya di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor. Polisi masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

Kaposek Citeureup, Kompol Victor G. Hamonangan mengatakan, jasad HD ditemukan sekira pukul 05.30 WIB. Berawal ketika sang istri yang bangun tidur melihat suaminya sudah kondisi tergantung.

"Istri korban terbangun dari tidur mendapati suaminya telah tergantung di tiang balok dapur rumah dengan menggunakan tali tambang warna oranye," kata Victor, Sabtu (23/12/2023).

Sang istri yang kaget langsung berteriak dan langsung dihampiri oleh anaknya. Lalu, jasad korban diturunkan dan membuka jeratan tali di leher.