Polisi Imbau Pengendara Perhatikan Waktu Keberangkatan Menuju Kawasan Puncak Bogor

BOGOR - Kawasan Puncak, Kabupaten menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat khususnya pada momen libur panjang Natal seperti saat ini. Polisi pun telah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan di jalur tersebut.

Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan, rekayasa yang dipersiapkan yakni ganjil genap dan oneway. Yang mana, kedua rekayasa ini diberlakukan situasional selama libur panjang.

"Kita berlakukan ganjil genap mulai kemarin hingga Selasa besok saat libur Natal, dan nanti akan diterapkan juga saat libur Tahun Baru 2024. Untuk one way diterapkan secara situasional melihat volume kendaraan," kata Rio, Sabtu (23/12/2023).

Kata dia, masyarakat yang akan menuju Puncak diimbau memperhatikan waktu perjalanan. Baik terkait ganjil genap maupun sistem oneway meskipun bersifat situasional tergantung kondisi lalu lintas.

"Saya imbau memperhatikan waktu keberangkatan. Sebab, apabila nopol tidak sesuai dengan tanggal, bisa diputar balik," ungkapnya.