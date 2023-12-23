Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Amankan 1.807 Gereja di Jakarta dan Sekitarnya saat Perayaan Hari Raya Natal

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |17:01 WIB
Polisi Amankan 1.807 Gereja di Jakarta dan Sekitarnya saat Perayaan Hari Raya Natal
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu (foto: MNC Portal)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mempersiapkan 1.807 untuk mengamankan perayaan Hari Raya Natal 2023 yang akan melakukan penjagaan terhadap gereja-gereja yang akan digunakan untuk beribadah.

Mereka akan mrlenjaga dari gereja yang akan dijaga pihak kepolisian di Jakarta dan sekitarnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Jumlah gereja di Jakarta dan sekitarnya yang kita beri pengamanan sebanyak 1.807 gereja," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Sabtu (23/12/2023).

Trunoyudo merinci ribuan gereja itu terdiri dari 138 gereja di Jakarta Pusat, 287 gereja di Jakarta Utara, 204 gereja di Jakarta Barat, 126 gereja di Jakarta Selatan dan 171 gereja di Jakarta Timur.

Selain itu, pengamanan juga dilakukan di 213 gereja di Kota Tangerang, 277 gereja di Kota Bekasi, 144 gereja di Kabupaten Bekasi, 165 gereja di Depok, 81 gereja di Tangerang Selatan dan 1 gereja di kawasan Bandara Soekarno Hatta (Soetta).

Nantinya, ribuan gereja tersebut akan dijaga oleh 4.041 personel kepolisian yang disiagakan dalam Operasi Lilin Jaya 2023.

Sebelum itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto juga meminta jajarannya untuk mengantisipasi adannya ancaman teror yang terjadi saat perayaan Natal dan Tahun Baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193706//prabowo-xSaw_large.jpg
Prabowo-Gibran Hadiri Perayaan Natal Nasional 2025 di Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/622/3193299//tol-5flW_large.jpg
Puncak Arus Balik Nataru Tiba, Simak Tips Aman Berkendara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193349//pelabuhan-oNpS_large.jpg
Cuaca Ekstrem Ganggu Akses Pelabuhan Ciwandan, ASDP Alihkan Penyeberangan ke Merak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192934//puluhan_jenderal_dan_ribuan_personel_polri_naik_pangkat_pada_akhir_2025-60T2_large.jpg
Puluhan Jenderal dan Ribuan Personel Polri Naik Pangkat pada Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192755//prabowo-4jUI_large.jpg
Kapolri Minta Anak Buah Tak Baper Sikapi Istilah 'No Viral No Justice'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/482/3192538//olahraga-7Zdq_large.jpg
4 Rekomendasi Olahraga yang Tepat Usai Perayaan Natal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement