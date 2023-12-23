Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Harga Sembako Naik, Relawan Ganjar Blusukan ke Sejumlah Daerah Gelar Pasar Murah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |17:20 WIB
JAKARTA - Relawan Ganjar Rakyat (Guntur) menggelar pasar murah di sejumlah daerah, jelang Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pasalnya, harga sembako merangkak naik jelang libur Nataru.

Ketua Umum Guntur, Teguh Eko Prastyono mengatakan, kegiatan ini diharapkan membantu masyarakat banyak. Menurutnya, masyarakat hanya perlu mengeluarkan uang Rp5.000 untuk mendapatkan paket sembako.

“Kami berharap dengan kepedulian ini dapat meringankan beban masyarakat di mana harga beberapa bahan pokok mengalami kenaikan jelang Natal dan tahun baru,” ujar Eko di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur.

Dalam agenda tersebut, pihaknya membagikan 300 paket sembako. Agenda tersebut juga akan dilangsungkan hingga Februari 2024, di 10 titik yang ada di Jakarta.

“Ada juga di beberapa wilayah di Jakarta Timur lainnya seperti Cipayung, Makassar, Cawang, Matraman, Penggilingan, dan Cibubur. Sementara di wilayah Jakarta Pusat di antaranya di Menteng, Jakarta Selatan di Kalibata, dan beberapa daerah lainnya di Jakarta,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, program ini mendapat sambutan luas dari Masyarakat. Dalam kesempatan itu, warga juga antusias dalam memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. 

