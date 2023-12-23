Relawan Ganjar Ajarkan Ibu-Ibu di Ciawi Ubah Daun Binahong Jadi Keripik Bernilai Jual

BOGOR - Relawan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Mak Ganjar menggelar pelatihan pembuatan keripik binahong untuk ibu-ibu di Kelurahan Loji, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Sabtu (23/12/2023).

Dalam pelatihan tersebut, para relawan mengajarkan para ibu-ibu agar bisa memanfaatkan daun tanaman binahong untuk bisa diubah menjadi makanan keripik.

Koordinator Daerah Mak Ganjar Kabupaten Bogor, Neneng Lukman menjelaskan binahong merupakan jenis tanaman yang mudah dijumpai di wilayahnya. Namun, Neneng menyebut masih banyak warga yang belum paham cara memanfaatkan dan mengolah tanaman tersebut untuk bisa menjadi makanan.

"Di wilayah kami banyak tumbuh pohon binahong. Warga di sini belum tahu cara pemanfaatannya. Alhamdulillah kita ada ide pembuatan keripik binahong ini," kata Neneng.

Neneng menerangkan, banyak warga saat ini hanya mengenal daun binahong sebagai tanaman obat. Sehingga dengan adanya pelatihan ini, diharapkan bisa menambah wawasan warga untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan mereka.

Dia melanjutkan, pembuatan keripik dari daun binahong ini juga bisa menjadi ide usaha bagi para ibu-ibu di daerah Ciawi. Ini bisa berguna untuk menambah penghasilan mereka.

"Mudah-mudahan dengan pelatihan ini bisa menjadi ide jualan bagi mereka ya. Dan meningkatkan ekonomi mereka. Jadi mereka punya ide kreatif membuat jajanan kuliner dari binahong ini," katanya.

Pelatihan yang diikuti ratusan ibu-ibu dari berbagai daerah di Ciawi ini, disebut Neneng terinspirasi dari kepedulian sosok Ganjar Pranowo kepada kebangkitan UMKM dari masyarakat. Pihaknya pun berkomitmen untuk kembali menggelar kegiatan serupa.

"Rencana berikutnya, Mak Ganjar Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor, akan mengadakan pelatihan terus untuk ibu-ibu dan emak-emak di wilayah kami supaya lebih maju lagi," tegasnya.