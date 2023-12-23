Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Pelatihan Emak-Emak di Bekasi Ciptakan Ladang Usaha

BEKASI - Dalam upaya meningkatkan kreativitas dan membuka peluang usaha baru, Emak-emak Smart Pejuang Andalan Sejati (Espas) Sandiuno Sahabat Ganjar Bekasi, menggelar pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Bekasi.

Kegiatan ini fokus pada pembuatan sabun cuci piring sebagai langkah awal untuk menciptakan ladang usaha bagi masyarakat, terutama para ibu rumah tangga. Kegiatan berlangsung di Perumahan Griya Mutiara Asri Blok CB, Rt 005/014, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ketua Espas DPC Kabupaten Bekasi, Rimayanti menyampaikan, harapannya agar kegiatan ini dapat menginspirasi ibu-ibu kreatif di rumah untuk memanfaatkan keahliannya.

"Kegiatan hari ini pelatihan membuat sabun cuci piring untuk peluang usaha, terutama untuk emak-emak ya. Acara ini dilakukan agar ibu-ibu kreatif di rumah dan juga bisa menghasilkan uang jadi lebih irit pengeluaran rumah tangganya," ungkap Rimayanti dalam keterangannya, Sabtu (23/12/2023).

Rimayanti menekankan, bahwa kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga memberikan peluang kepada ibu-ibu untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Selain itu dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD digaungkan masyarakat untuk Indonesia lebih maju.

"Harapannya Espas bisa lebih berkembang lagi di Indonesia, ibu-ibunya bisa lebih kreatif, bisa membuat peluang usaha," kata Rimayanti.

"Semoga Pak Ganjar dan Pak Mahfud, bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, bisa membuat UMKM lebih maju lagi," lanjut Rimayanti.