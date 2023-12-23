Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Pelatihan Emak-Emak di Bekasi Ciptakan Ladang Usaha

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |22:41 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud Gelar Pelatihan Emak-Emak di Bekasi Ciptakan Ladang Usaha
Relawan Ganjar - Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Dalam upaya meningkatkan kreativitas dan membuka peluang usaha baru, Emak-emak Smart Pejuang Andalan Sejati (Espas) Sandiuno Sahabat Ganjar Bekasi, menggelar pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Bekasi.

Kegiatan ini fokus pada pembuatan sabun cuci piring sebagai langkah awal untuk menciptakan ladang usaha bagi masyarakat, terutama para ibu rumah tangga. Kegiatan berlangsung di Perumahan Griya Mutiara Asri Blok CB, Rt 005/014, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ketua Espas DPC Kabupaten Bekasi, Rimayanti menyampaikan, harapannya agar kegiatan ini dapat menginspirasi ibu-ibu kreatif di rumah untuk memanfaatkan keahliannya.

"Kegiatan hari ini pelatihan membuat sabun cuci piring untuk peluang usaha, terutama untuk emak-emak ya. Acara ini dilakukan agar ibu-ibu kreatif di rumah dan juga bisa menghasilkan uang jadi lebih irit pengeluaran rumah tangganya," ungkap Rimayanti dalam keterangannya, Sabtu (23/12/2023).

Rimayanti menekankan, bahwa kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga memberikan peluang kepada ibu-ibu untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Selain itu dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD digaungkan masyarakat untuk Indonesia lebih maju.

"Harapannya Espas bisa lebih berkembang lagi di Indonesia, ibu-ibunya bisa lebih kreatif, bisa membuat peluang usaha," kata Rimayanti.

"Semoga Pak Ganjar dan Pak Mahfud, bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, bisa membuat UMKM lebih maju lagi," lanjut Rimayanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/337/3091469//212-NqfI_large.jpg
Habib Rizieq: Pilpres dan Pilkada Sudah Selesai, Jangan Mau Diadu Domba Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/338/3087046//pilkada-bt4n_large.jpg
Tangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian, PWNU dan Ormas Betawi Deklarasi Pilkada Jakarta Damai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement