MEGAPOLITAN

Relawan Ganjar-Mahfud Jangkau Pemukiman Padat, Gelar Pasar Tebus Murah Sembako untuk Warga

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |22:46 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud Jangkau Pemukiman Padat, Gelar Pasar Tebus Murah Sembako untuk Warga
Relawan Ganjar-Mahfud gelar pasar tebus murah (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam kelompok relawan Progresif alias Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif, Menuju Indonesia Unggul, menjangkau warga pemukiman padat di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (23/12/2023).

Para relawan yang mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu menggelar kegiatan bertajuk 'Aksi Pasar Progresif, Tebus Murah' ratusan paket sembilan bahan pokok (sembako).

"Kegiatan Aksi Pasar Progresif Tebus Murah dilakukan berawal dari keluhan warga masyarakat Jakarta terkait persoalan harga pangan yang meningkat belakangan ini," kata Relawan Progresif, Yuke Yurike kepada wartawan.

Yuke mengatakan, giat aksi pasar oleh relawan Progresif pusat ini satu program yang diusung di antara program lainnya yang juga dilaksanakan di 38 provinsi di Indonesia.

"Intinya kita lihat pasar tradisional, cek kondisi pasar, mulai dari harga, stok, hingga daya beli masyarakat," ujar Yuke.

Di pasar itu, Yuke menemui sejumlah keluhan pedagang mengenai kenaikan pelbagai komoditas pangan terutama cabai, bawang, daging, dan beras. Kenaikan itu, menurutnya, menyebabkan penurunan omzet bagi pedagang.

"Jadi dulu warga yang bisa membeli 10 liter beras, sekarang hanya bisa beli 5 liter. Bahkan pedagang daging juga mengeluhkan sepinya pembeli, meski harga daging relatif turun," tuturnya.

Setelah aksi pasar, membeli macam-macam bahan pokok, paket-paket sembako di pasar, para relawan mengemasnya untuk kemudian bisa ditebus murah kepada warga Pejaten Timur, Pasar Minggu.

"Sebanyak 200 kupon tebus murah paket sembako disebar untuk warga di sini. Warga bisa menebusnya dengan harga Rp60 ribu dan antusiasme warga luar biasa," ujar Yuke.

