Survei Litbang Kompas Terkait Debat Cawapres: Mahfud MD Paling Kuasai Permasalahan

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menjadi kandidat yang paling menguasai permasalahan dalam Debat Pilpres 2024 kedua pada, Jumat (22/12/2023) malam.

Hal itu tercermin dari hasil survei Litbang Kompas teranyar. Dalam survei ini, responden memberikan nilai dalam rentang 1-10 atas penampilan masing-masing kandidat saat debat berlangsung.

Melihat dari hasil survei Litbang Kompas di website Kompas.id, Mahfud MD meraih nilai 7,6 dari pertanyaan kandidat yang kuasai permasalahan yang didiskusikan. Nilai itu, membawa Mahfud ke peringkat pertama dari kandidat lainnya.

Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka berada di urutan kedua dengan nilai 7,1. Sedangkan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar hanya meraih nilai 7,0.