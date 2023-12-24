Bertemu Penyandang Disabilitas, Hasto Sosialisasikan Program KTP Sakti

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Hasto Kristiyanto membantah pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD disebut tidak akan melanjutkan program kerja kerakyatan milik Presiden Joko Widodo.

Hasto mengatakan jika Ganjar-Mahfud akan maju bersama masyarakat kecil, termasuk penyandang disabilitas. Hal tersebut terlihat dari keseharian Ganjar Pranowo yang langsung bertemu rakyat hingga bermalam langsung di rumah rakyat. Hal-hal seperti itu membuat Ganjar Pranowo terlihat tidak ada batasan lagi dengan masyarakat.

Dengan demikian, keduanya dapat dipastikan tidak akan menghilangkan program kerakyatan seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan bantuan kemanusiaan lainnya untuk rakyat kecil.

"Ketika Pak Ganjar melihat realitas kehidupan rakyat, maka di bawah Pak Ganjar, kebijakan-kebijakan bagi wong cilik itu tidak akan pernah dihapuskan," kata Hasto.

"Justru disempurnakan. Agar rakyat tidak bingung, agar bansos, BLT bisa tepat sasaran. Karena selama ini banyak tidak tepat sasaran," tandasnya.

Permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Ganjar-Mahfud melalui program KTP Sakti.

"Dengan KTP sakti seluruh persoalan rakyat akan diselesaikan sebaik-baiknya. Karena Ganjar-Mahfud melihat rakyat sebagai suatu potensi kekuatan yang luar biasa untuk dikembangkan," ucap Hasto.