HOME NEWS NASIONAL

Tekad Ganjar-Mahfud MD Berikan Kepastian Hukum Diyakini Bisa Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |06:23 WIB
Tekad Ganjar-Mahfud MD Berikan Kepastian Hukum Diyakini Bisa Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Ganjar-Mahfud MD. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono meyakini, tekad pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk memberikan kepastian hukum akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Pernyataan itu sekaligus menanggapi komitmen Mahfud untuk memberi kepastian hukum dan menjerat koruptor saat tampil di debat cawapres yang digelar KPU RI, Jumat (22/12/2023).

"Jadi faktor penegakan hukum itu akan mempengaruhi beberapa aspek kehidupan masyarakat. Itu sudah pasti," kata Mardiono saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (22/12/2023).

Menurutnya, penegakan hukum itu berkaitan pada kepercayaan masyarakat dan negara luar. Ia berkata, kepastian sangat dibutuhkan seseorang, apalagi pelaku usaha seperti investor.

"Dari kepastian hukum itu yang nanti akan dilakukan oleh Pak Mahfud dalam rangka penegakan hukum. Nah itu pasti akan mempengaruhi pertama adalah investor dan sebagainya. Kemudian tumbuh kembangnya UMKM juga akan berhubungan dengan soal penegakan hukum," tutur Mardiono.

"Di mana banyaknya persoalan, misalnya yang kecil saja, pedagang pasar akibat adanya kolusi, nepotisme, akhirnya pedagang pasar itu tertatih-tatih, mereka tidak tumbuh. Ini gambaran awal saja ya. Tetapi yang secara menyeluruh terkadang penting itu akan membuat suatu magnet besar untuk pertumbuhan ekonomi kita. Itu sudah pasti," tuturnya.

