HOME NEWS NASIONAL

KPK Fasilitasi 24 Tahanan Beragama Kristen Rayakan Natal Bersama Keluarga

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |07:26 WIB
KPK Fasilitasi 24 Tahanan Beragama Kristen Rayakan Natal Bersama Keluarga
KPK. (Foto: MPI)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi 24 tahanan beragama kristen untuk merayakan Natal bersama keluarga.

"Kepala cabang Rutan KPK Achmad Fauzi, memberikan kesempatan bagi para keluarga tahanan untuk dapat berkumpul bersama dengan para Tahanan dalam rangka merayakan hari Natal," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui keterangannya, Minggu (24/12/2023).

Ali menyebutkan, Natal yang akan diperingati pada Senin 25 Desember 2023 itu akan digelar terpusat di rumah tahanan (rutan) Gedung Merah Putih KPK. Untuk Rutan di Puspomal diselenggarakan tersendiri.

