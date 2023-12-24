Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Uno Apresiasi Mahfud MD dalam Debat Cawapres: Ganjar-Mahfud Berjuang untuk Rakyat Kecil

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |07:52 WIB
Sandiaga Uno Apresiasi Mahfud MD dalam Debat Cawapres: Ganjar-Mahfud Berjuang untuk Rakyat Kecil
Mahfud MD saat Debat Cawapres. (Foto: MPi)
ACEH - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi penampilan Cawapres Koalisi PPP-PDIP, Mahfud MD dalam Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat (22/12/2023) malam.

Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu menilai Mahfud MD sangat lancar dalam menjawab pertanyaan.

BACA JUGA:

Tekad Ganjar-Mahfud MD Berikan Kepastian Hukum Diyakini Bisa Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

"Hasil debat semalam Alhamdulillah berlangsung lancar dan Pak Mahfud menyampaikan program secara lengkap," ungkap Sandiaga Uno usai menghadiri Bincang Milenial Illiza di Gedung Serbaguna Harapan Bangsa, Banda Aceh, Aceh pada Sabtu (23/12/2023).

BACA JUGA:

Mahfud MD Ajak Masyarakat Probolinggo Gunakan Hak Pilihnya Sesuai Hati Nurani 

Begitu juga dengan pemaparan sejumlah program kerja yang diusung pasangan Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dirinya menilai Mahfud MD sangat lugas menyampaikan gagasan. Di antaranya program kerja yang berpihak kepada masyarakat dan menghadirkan pemerintahan bersih bebas korupsi serta penegakan hukum yang adil.

